«تمييز دبي» تؤيد إعدام قاتل زوج عشيقته

المصدر: دبي - البيان

أيّدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام بحق شاب أفريقي قتل زوج عشيقته بطابوقة، وداسه تحت عجلات مركبته، قبل حرق جثته ليتأكد من وفاته، في وقت أيدت فيه كذلك الحكم الصادر بحق الزوجة، وهو المؤبد. وكان «القاتل» أقر أمام هيئة محكمة الاستئناف بقتل الزوج المغدور وحرق جثته باستخدام مواد بترولية بعد ضربه على رأسه، فيما أنكرت شريكته في الجريمة الزوجة، تهمة تحريض «عشيقها» على قتل زوجها.

وبالعودة لتفاصيل هذه القضية فإن ربة بيت أفريقية في باكورة عقدها الثالث من العمر، وهي أمّ لطفلين، بحثت عن طريقة للخلاص من زوجها ابنِ موطنها، والتفرغ لصديقها الذي أقامت معه علاقة غير شرعية عمرها عامان، فاختارت قتله.