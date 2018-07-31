1666 حادثاً مرورياً في دبي خلال 3 أيام

المصدر: Ⅶدبي - رامي عايش

شهدت شوارع دبي خلال الأيام الثلاثة الماضية عدداً من الحوادث المرورية نتيجة العاصفة الرملية وتدني مستوى الرؤية. وتلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة الإمارة نحو 23600 مكالمة هاتفية وسجلت وقوع 1666حادثاً مرورياً خلال الفترة المذكورة نتيجة الظروف الجوية الحالية.

وحثت شرطة دبي جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة.

وناشدت جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو لاسيما الضباب، ونصحهم بضرورة التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكدت على أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل والتأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كافٍ.