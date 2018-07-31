10 سنوات سجناً لزائرين جلبا 7.5 كيلوغرامات ماريغوانا

المصدر: Ⅶدبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات، والغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بحق زائرة وزائر آسيويين، جلبا وحازا نحو سبعة كيلوغرامات ونصف الكيلو غرام ماريغوانا بقصد الترويج لها.

وشهدت مفتشة في جمارك دبي خلال تحقيقات النيابة العامة بأنها اشتبهت في أمتعة المتهمة الأولى التي تم إحضارها إلى منطقة التفتيش، ليتبين أنها تحتوي على عشر كتل ملفوفة بشريط لاصق تمت تخبئتها داخل كرتونة تعود لها. وأضافت أنه بمعاينة الكتل المضبوطة تبين أنها تحتوي على مادة عشبية يشتبه بها، مشيرة إلى أنه بسؤال المتهمة عن ماهية محتوى المضبوطات، أنكرت في البداية علاقتها بالمضبوطات، ومن ثم عدلت وقررت أنها تحصلت عليها من شخص في موطنها لتسليمها للمتهم الثاني.