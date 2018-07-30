ضبط 3 أشخاص لسرقة هواتف متحركة في العين

المصدر: البيان الالكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي 3 آسيويين متهمين بسرقة 100 هاتف متحرك من إحدى المحال التجارية بمدينة العين.

وأوضح العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين أن مركز شرطة المربعة تلقى بلاغاً من صاحب المحل المسروق يفيد بقيام شخص مجهول بكسر مدخل الزجاج وسرقة محتوياتها من الهواتف المتحركة البالغ عددها ( 100 ) وتقدر قيمتها بـ ( 100 ) ألف درهم.

وذكر أنه على الفور تم تشكيل فرق البحث والتحري المختصة؛ لرفع الأدلة والآثار وتبين بمتابعة التحقيق أن المتورطين في السرقة ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية تم التوصل إلى أماكن تواجدهم وضبطهم ، واعترفوا أثناء التحقيقات بارتكابهم الجريمة، و جرى إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة تمهيداً لمحاكمتهم.

وناشد مدير مديرية شرطة منطقة العين أصحاب الشركات والمحال التجارية والمواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ أموالهم وممتلكاتهم الخاصة.