إخماد حريق 3 مستودعات في صناعية عجمان.. ولا إصابات

المصدر: عجمان - البيان

سيطرت فرق الدفاع المدني في عجمان على حريق شبّ في ثلاثة مستودعات بمنطقة الجرف الصناعية، فجر أول من أمس وحالت دون انتشار النيران إلى ستة مستودعات أخرى ملتصقة بتلك التي احترقت، ولم تسجّل أي إصابات بشرية.

وقال العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز، إن البلاغ ورد فجراً، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني، ما أسهم في احتواء الحريق ومنع انتشاره.

وذكر أن فرقاً تابعة لثلاثة مراكز انتقلت إلى موقع البلاغ، إلى جانب فرق الدعم من دفاع مدني الشارقة وأم القيوين، وحرصت في البداية على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى بقية المستودعات، ثم شرعت في الإطفاء.

وأشار إلى أن المستودعات كانت تضم مواد مختلفة بعضها سريع الاشتعال مثل المنتجات البلاستيكية.