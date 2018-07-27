حريق كبير في المنطقة الصناعية بعجمان

المصدر: عجمان:(البيان)

سيطرت فرق الإطفاء الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، على حريق مخلفات بلاستيكية في المنطقة الصناعية الجديدة عصر اليوم.

وذكر الملازم جمال حسن جمال الضابط المناوب مركز ، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت في إخماد النيران التي كانت مشتعلة على مساحة واسعة، حيث عملت الفرق على منع امتداد النيران إلى مساحات أوسع.

وقد شاركت في علميات الإطفاء فرق من مركز دفاع مدني الإدارة ومركز دفاع مدني الصناعية، بعد الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة للاستكمال بقية الإجراءات .