وفاة طفلة غرقاً بحوض سباحة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

توفيت مساء أمس الأول طفلة ستة أعوام (آسيوية الجنسية) غرقاً في مسبح فندق سياحي بإمارة رأس الخيمة.

وفي تفاصيل الحادث قال الرائد عبدالله علي عنون النعيمي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة، بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بتعرض طفلة للغرق في إحدى أحواض السباحة بأحد المنتجعات السياحية بالإمارة.

وعليه تحركت كافة الجهات المختصة لموقع الحادث، وقام الإسعاف الوطني بنقل الطفلة لأقرب مستشفى ولكنها كانت قد فارقت الحياة غرقاً.

ومن خلال التحقيق المبدئي اتضح قيام والدة الطفلة بالنزول إلى حوض السباحة مع طفلتها و شقيقها الصغير، وأثناء ممارستهما للسباحة، انشغلت الأم عن طفلتها بمراقبة إبنها الصغير، وأثناء ذلك غرقت الطفلة في حوض السباحة دون أن يراها أحد.

حاول بعض الأشخاص المتواجدين إجراء عملية الإسعافات الأولية للطفلة، لحين وصول الإسعاف الوطني، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، وعليه تم إحالة الملف للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات، كما تم تسليم جثمان الطفلة لذويها، لإتمام مراسم الدفن.

وأهابت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بكافة الأسر وأولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أطفالهم أثناء ممارستهم للسباحة والتأكد من الأماكن المخصصة و المعدة لسباحة الأطفال وأثناء الأوقات المخصصة للسباحة، والحرص على تواجد منقذي السباحة عند أحواض السباحة، بل والعمل على مراقبتهم بشكل شخصي و لصيق لهم، للمحافظة على أرواحهم، كما دعت جميع الفنادق و المنتجعات السياحية بالإمارة لضرورة تخصيص أحواض آمنة للأطفال لممارسة هواية السباحة، وعدم السماح لهم بالنزول في غير الأوقات المحددة للسباحة، وكذلك توفير منقذين مدربين و مؤهلين لعمليات الإنقاذ و الإسعافات الأولية، تحسباً لأي طارئ.