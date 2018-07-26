ضبط عصابة تحوز 20 كلغم حشيشاً و1300 قرص ترامادول في الشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومفتشو جمارك ميناء خالد، من الإيقاع بعصابة مكونة من 3 آسيويين في قضيتين منفصلتين (رجل وامرأتان)، حازوا على أكثر من «20» كلغم من مخدر الحشيش، و1300 قرص من الترامادول، و50 غراماً من مادة الكريستال المخدرة، بقصد الاتجار والترويج.

وأكد العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، أن الخبرة التي يتمتع بها عناصر مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، ويقظتهم الدائمة، أسهمتا بشكل في إحباط عمليات الاتجار.

وحول تفاصيل الواقعة الأولى، قال المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة: إنه قد وردت معلومات لإدارة المكافحة، عبر أحد المصادر السرية، تفيد بوصول أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية إلى الدولة، وأن هذا الشخص يُدار من قبل أحد التجار المقيمين خارجها، وعليه، تم تشكيل عدة فرق للمتابعة والتقصي، وتبين أن لديه كميات من المواد المخدرة، وهو بصدد ترويجها داخل الدولة لصالح التاجر الرئيس المقيم خارج الدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم القبض على المشتبه به، ومعه ما يزيد على 14.5 كغم من مخدر الحشيش، و1300 قرص من الترامادول.

وفي اقل من 48 ساعة، وبعد تمرير الأسلوب الجرمي المتبع في تهريب كمية المخدرات التي تم ضبطها إلى دائرة الموانئ والجمارك، تمكن مفتشو جمارك ميناء خالد، عن طريق اهتمامهم ومتابعتهم الدقيقة لوسائل الإخفاء وكيفية كشفها، من ضبط كمية أخرى من المواد المخدرة بلغت نحو 5898 غراماً من الحشيش، وما يزيد على 50 غراماً من مادة الكريستال، حاولت امرأتان تهريبهما إلى الدولة، عبر رحلة بحرية قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وعلى الرغم من الحيلة نفسها التي اتبعتها المرأتان في محاولة إدخال هذه المواد إلى الدولة عبر كميات متفرقة، قامتا بتوزيعها بين «23» لفافة، جمعت بين مادتي الحشيش والكريستال.