سقوط عصابة سرقة محتويات المركبات في أم القيوين

المصدر: Ⅶأم القيوين - عصام الدين عوض

تمكّنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة إجرامية تخصصت في سرقة محتويات المركبات إضافة إلى انتحال صفة رجال الأمن والسرقة بالإكراه مكونة من 7 أفراد من الجنسية الآسيوية والإفريقية، وذلك بحسب العميد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية والذي أكد أنه وردت عدة بلاغات إلى الإدارة تفيد بقيام مجهولين بسرقة محتويات المركبات أثناء توقفها في عدة أماكن من أنحاء الإمارة، مبيناً أنه تم تشكيل فريق عمل بتوجيهات من القيادة العامة للشرطة لمتابعة الظاهرة، وأنه من خلال جمع المعلومات وإعداد الكمائن تمكن الفريق من ضبط الجناة.

ومن جهته ناشد النقيب خليفة سيف مدير فرع جرائم السرقات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية الجمهور وكافة أطياف المجتمع بعدم ترك المقتنيات الثمينة داخل السيارة، حتى لا يعطوا فرصة لضعاف النفوس لارتكاب جرائمهم، مبيناً أنه تم تحصيل عدد من المسروقات في البلاغات الواردة بحوزة الجناة، وتم التحفظ عليها إلى حين استكمال جميع إجراءات الاستدلال في كافة قضايا السرقة التي اعترف بها المتهمون، كما تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة في أم القيوين لاستكمال إجراءات التحقيق.