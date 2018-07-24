تسوية 76 دعوى ضد شركة في العين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نجح مكتب إدارة الدعوى في محكمة العين الابتدائية، في التسوية الودية لنحو 76 دعوى عمالية ضد شركة واحدة، وذلك في إطار جهوده لمحاولة الصلح والتسوية الودية في الدعاوى المقدمة وفق آلية تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في شأن إنشاء ونظام عمل مكتب إدارة الدعوى بمحاكم دائرة القضاء، والتي حث فيها على حصر جميع نقاط الاتفاق والاختلاف والعمل على تسوية النزاع بين الخصوم وعرضه فور إتمامه على الدائرة المختصة.

وكانت محكمة العين قد تلقت طلبات لقيد الدعاوى من قبل العمال للمطالبة بمستحقات مكافأة نهاية الخدمة والأجور المتأخرة وبدل الإجازات وساعات العمل الإضافية، ليتم العمل على تحضير الدعوى ومحاولة التسوية وإنهاء النزاع بشكل ودي، وذلك خلال مدة لم تستغرق خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد وحتى صدور الحكم بعد إتمام الصلح وعرضه على محكمة اليوم الواحد العمالية التي أصدرت أحكامها في جميع الدعاوى.

مساهمة

وأكدت دائرة القضاء المساهمة الفاعلة لمكاتب إدارة الدعوى في التسوية الودية للنزاعات إلى جانب تسريع الفصل في القضايا من خلال تسهيل عمل القضاة وتقصير أمد التقاضي، إذ يتم تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة وإعداد ملفها بشكل كامل، ما يسهم في سرعة الفصل في القضايا، فضلاً عن ضمان جودة الأحكام الصادرة نظراً إلى تفرغ القضاة لمرحلة البحث القانوني من دون الانشغال بالمسائل التمهيدية.

دور

ويختصر دور المكتب جلسات المحاكمة التي كانت تستدعي ما بين 4 و5 جلسات للمخاطبات والإعلانات والإنذارات العدلية، وحضور الأطراف وتبادل المذكرات، وذلك لتكون جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر أمام مكتب إدارة الدعوى، إذ تعرض القضية على المحكمة جاهزة للحكم فيها.