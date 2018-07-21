شرطة أم القيوين تنقذ مواطنة تعطّلت مركبتها

المصدر: أم القيوين- عصام الدين عوض

تمكنت شرطة أم القيوين من إنقاذ مواطنة بعد أن تعطل مثبت السرعة، وهي تقود مركبتها على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنها من السيطرة على المركبة أو التمكن من تخفيف سرعتها.

وقال المقدم ركن سلطان عبدالله بن يوخه رئيس قسم العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين:

إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الشرطية عند العاشرة و20 دقيقة من مساء الخميس يفيد بتعطل مثبت السرعة في إحدى المركبات القادمة على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة تقودها مواطنة، وفور تلقي البلاغ قام أفراد غرفة العمليات ودوريات المرور وسيارات الإسعاف والإنقاذ، بالتوجه إلى الطريق الذي تسير فيه المركبة.

وقد عمدت دورية الشرطة على السير أمام المركبة المعطلة، لتصطدم بها من الخلف، حتى استقرت المركبة على جانب الطريق، ولم ينتج أية إصابات.