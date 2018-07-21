وفاة مواطن بحادث مروري في أم القيوين

المصدر: أم القيوين -عصام الدين عوض

توفي المواطن (ف.ي) مساء أول من أمس، إثر اصطدام مركبته بشاحنة من الخلف على شارع الشيخ زايد في أم القيوين. وقال العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين:

إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع تصادم بين مركبة وشاحنة على شارع الشيخ زايد باتجاه فلج المعلا، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وتم إخراج الشخص من المركبة ونقله إلى المستشفى. وأوضح أن الحادث وقع نتيجة التوقف التام لحركة سير الشاحنات على الطريق بالاتجاه إلى شارع الإمارات، وأسفر عن وفاة سائق المركبة، مناشداً السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.