وفاة مواطن بحادث مروري في أم القيوين

المصدر: أم القيوين -عصام الدين عوض

توفي المواطن "ف.ي" مساء أمس الخميس، إثر اصطدام مركبته بشاحنة من جهة الخلف، على شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأم القيوين .

وقال العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على شارع الشيخ زايد باتجاه فلج المعلا، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الدفاع المدني والإسعاف الوطني الى موقع الحادث، وتم إخراج الشخص من المركبة ونقله الى المستشفى .

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات في أم القيوين بأن الحادث وقع نتيجة التوقف التام لحركة سير الشاحنات على الطريق بالاتجاه إلى شارع الإمارات.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة سائق المركبة، مناشداً السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والانتباه أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وربط حزام الأمان، حفاظاً على سلامة الجميع .