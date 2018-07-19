شهران حبساً للصّ انتحل صفة رجل أمن

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم بحبس المتهم (ر،ج) آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 30 عاماً، شهرين والغرامة 10 آلاف درهم، وذلك في التهم المسندة إليه، وهي شرب الخمر والسرقة، وانتحال صفة رجل أمن، والاعتداء بالضرب على المجني عليه (ز،ش) آسيوي الجنسية، والاستيلاء على ماله وهاتفين، كما قضت المحكمة بإبعاده عن البلاد.

وتشير أوراق القضية في يوم الثالث من مارس الماضي، إلى أنه المتهم القادم إلى الدولة بتأشيرة زيارة انتهت فترتها المسموح بها، ثم أقام بالدولة وعمل وضبط وهو متعاطي المواد الكحولية، واشترك بطريق الاتفاق وبمساعدة آخرين مجهولين في سرقة مبلغ 18500 درهم من محفظة المجني عليه (ز،ش) مع هاتفين بالإكراه.