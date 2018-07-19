رسالة نصية تكشف غموض جريمة قتل

المصدر: Ⅶ دبي ــ شيرين فاروق

كشف العقيد أحمد حميد المري مدير إدارة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، عن تمكن فرق مسرح الجريمة من كشف غموض جريمة قتل خادمة، بعد أن تم الإبلاغ عن الواقعة أنها وفاة طبيعية، وتبين أن ربة البيت من نفذت الجريمة في غياب زوجها، فيما أرسل الزوج رسالة مريبة لأحد أصدقائه إلا أنها وصلت بالخطأ إلى هاتف سيدة، يوضح فيها أنه حذر زوجته أكثر من مرة من ضرب الخادمة إلا أنها ماتت.

وتفصيلاً قال العقيد أحمد المري، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من سيدة من الجنسية الخليجية تقطن في إحدى الفلل في منطقة النهدة في دبي، تطلب فيه الإسعاف لخادمتها التي تحمل الجنسية الأفريقية، مدعية أنها تعرضت للإغماء ولا تتحرك، وعلى الفور انتقلت فرق مسرح الجريمة والبحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين أن الخادمة فارقت الحياة وبفحص الجثة ظاهرياً عثر على خدوش وآثار ضرب قديمة وحديثة في أنحاء متفرقة في الجسم، وبسؤال صاحبة المنزل أكدت أن الخادمة سقطت على الأرض وأنها لم تضربها.

وأشار العقيد المري إلى أنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، وتبين أن الوفاة نتيجة الضرب على الرأس ومناطق متفرقة من الجسم فيما ألقت فرق البحث الجنائي القبض على صاحبة المنزل بعد أن أكدت التحريات من استجواب الجيران والمعارف أن الخادمة تعرضت للضرب والتعذيب من قبل مخدومتها أكثر من مرة.