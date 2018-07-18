شرطة الفجيرة تقبض على عصابة الوهم

المصدر: البيان - الفجيرة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية من القبض على عصابة من جنسية أفريقية قامت بالسطو على أحد محلات الصرافة في الإمارة باستخدام الأسلحة البيضاء.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات في نهاية شهر يونيو الماضي يفيد بوقوع جريمة سرقة بالإكراه في أحد محلات الصرافة في منطقة الاختصاص من قبل أشخاص مجهولين الهوية تمكنوا من سرقة مبالغ مالية ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

ومن جانبه ذكر المقدم سعيد عبيد الكندي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل، ومن خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية الجناة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بعض المبالغ المالية المسروقة، وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بعملية التخطيط ومراقبة المحل منذ فترة زمنية وقيامهم بعملية السرقة باستخدام الأسلحة البيضاء والاعتداء على العاملين بالمحل والاستيلاء على المبالغ المالية.

وأشاد سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة بالحرفية العالية التي تتمتع بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية مؤكدا على جاهزية رجال المباحث في التعامل مع مثل هذه القضايا في جميع الظروف والأحداث بدقة وحرفية عالية، وذكر أن شرطة الفجيرة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.