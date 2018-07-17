الدفاع المدني يخمد حريقين في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في أبوظبي حريقين إحداهما في كرفان، يستخدم لتخزين مخلفات من الكابلات والأخشاب بمنطقة المارينا مول -أبوظبي، والثاني في موقع لجمع مخلفات من المكيفات والأخشاب بالقرب من السوق الصيني بمنطقة المفرق الصناعية، دون وقوع إصابات نتيجة للحريقين.

ودعا العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغين اليوم ( الثلاثاء )، بنشوب حريقين، الأول في الساعة 11:35 بمنطقة المارينا مول بأبوظبي، والثاني الساعة 12:25 ظهراً.

وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع من مناطق الاختصاص، وسيارات الإسعاف، ودوريات الشرطة المختصة إلى موقع الحريقين وتعاملت معهما على وجه السرعة.