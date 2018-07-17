يسرق 8 آلاف درهم من صالون حلاقة ليعالج والده

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، قضية سرقة مبلغ 8 آلاف درهم من صالون حلاقة، والمتهم فيها شاب من الجنسية العربية كان حصل على المبلغ من الصالون قبل سفره، حيث اعترف خلال التحقيقات أنه سرق المبلغ المذكور لعلاج والده.

وقدم المتهم ما يفيد برد المبلغ لخزينة الصالون عقب عودته من بلده مباشرة، مؤكداً أن ظروف مرض والده المفاجئة هي التي قادته لأخذ المال والقيام بعلاجه، لافتاً إلى أنه فوجئ بوجود بلاغ ضده من صاحب العمل على الرغم من إبلاغ زميله في العمل بأخذ المبلغ على سبيل الأمانة حتى عودته.

وخلال سير التحقيقات أكد الشاهد الأول في القضية أن زميله قام بإرجاع وتسديد المبلغ عقب عودته مباشرة، حيث لم يكن صاحب العمل على علم بهذا المبلغ، مؤكداً أن المتهم لم يقم بالسرقة وأنه يتمتع بحسن السير والسلوك، وأن ظروف مرض والده المفاجئة هي التي أوقعته في هذه القضية، حيث قدم الشاهد ما يفيد بتنازل صاحب العمل عن القضية بعد تفهمه موقف العامل وقيامه برد المبلغ محل الشكوى.

من ناحية أخرى حددت المحكمة نفسها، جلسة يوم 25 يوليو الجاري للنطق بالحكم في قضية سيدة من الجنسية العربية متهمة بتهديد شخص من الجنسية الخليجية بنشر صوره المخلة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبلغ 22 ألف درهم.

وطالب محامي المتهمة أمام هيئة المحكمة، براءة موكلته من التهم المسندة إليها، وذلك بعد تفريغ المعمل الجنائي لصور هاتف المتهمة وإثبات خلوه من أي صور خاصة بالمجني عليه، بالإضافة لتمسك المتهم بإنكار التهم الموجهة إليه.