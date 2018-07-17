سنة حبساً و200 ألف دية شرعية لصاحب «اللكمة القاتلة»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم بحبس متهم حدث خليجي الجنسية يبلغ من العمر 16 عاماً، سنة واحدة عن تهمة الضرب المفضي للموت وإلزامه بأن يدفع لورثة المجني عليه مبلغ مئتي ألف درهم كدية شرعية وهو شاب عربي الجنسية لقي حتفه في مشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب خلال مباراة كرة قدم.

وتشير أوراق القضية بأن الحادثة وقعت حين نشبت مشاجرة بين عدد من الأحداث في أعمار مختلفة أدت إلى مقتل شاب عربي الجنسية في مقتبل عمره، عندما حاول فض مشاجرة بين أقرانه خلال مباراة لكرة القدم وحدثت بين أربعة من لاعبي الفريقين، وتم نقل الشاب المتوفي مغشياً عليه من ميدان كرة القدم بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى في عجمان.

وبسؤال المتهم الأول خليجي الجنسية بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة أفاد بأنه حصلت مشادة كلامية تحولت إلى اعتداء بين لاعبين بسبب كرة القدم، وشاهد المتوفى يدفع أحد المتشاجرين بيده، وبعدها قام المتوفي بضربه على وجهه وبدوره ضربه على وجهه فسقط على الارض.