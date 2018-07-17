تركت منزل الزوجية فدخلت نفق «التعاطي»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أدت كثرة الخلافات بين زوج مواطن وزوجته الأجنبية إلى تركها لمنزل الزوجية في منطقة العين، وقيامها باستئجار منزل لتسكنه مع أطفالها وخادمتها في إحدى إمارات الدولة.

فما كان من الزوج إلا الانتقام منها بإبلاغه للشرطة بأن الخادمة التي تعمل لدى زوجته ليست على إقامتها.

لتتحرك الجهات الأمنية نحو سكن الزوجة الأجنبية ليتفاجأوا بأنها ليست على طبيعتها، وتمت مباشرة عملية تفتيش المنزل ليكتشفوا وجود لفائف من مخدر «الكريستال» تتعاطاها الزوجة.

وتم بعد ذلك سجنها لمدة أسبوعين، كما حُكم عليها بدفع غرامة قدرها 5000 درهم وبالإبعاد عن الدولة. إلا أن المحامي قدم طلباً بوقف عقوبة الإبعاد كونها متزوجة من مواطن وهي أم لأربعة أطفال بحاجة لرعايتها واهتمامها.

وقال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي لـ «البيان»: «نشدد على مخاطر إدمان المخدرات بشتى أنواعها، ومنها الكريستال، نظرا لخطورة هذا الصنف الذي يدخل في تركيبته مواد صناعية وكيميائية شديدة السمية، تترك آثارا على المتعاطي بشكل مباشر.