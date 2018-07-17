وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث مروري على شارع الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقع حادث مروري بليغ في الساعة الواحدة ظهراً على شارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارقة قبل مخرج مليحة نتيجة اصطدام حافلة بشاحنة، أدى إلى وفاة (3) أشخاص وإصابة (8) أشخاص، (2) حالتهم بليغة و6 أخرى متوسطة.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية من المركبة المتسببة في الحادث مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة.

وأوضح العميد سيف المزروعي أنه فور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية بالانتقال إلى مكان الحادث وقامت بتنظيم حركة السير والمرور لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، للقيام بمهامها.

ونوه العميد سيف المزروعي، السائقين إلى اتباع القواعد المرورية وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك المسافة الكافية بين المركبات، وتخفيف السرعات، والالتزام بخط السير، متمنياً السلامة للجميع.