المؤبّد لتاجر مخدرات في عجمان وتغريمه 100 ألف درهم

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بمعاقبة المتهم (م، ص) آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 27 عاماً، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، عن التهم المسندة إليه، وهي التعاطي والترويج للمخدرات، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم يحوز على كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي والترويج، وتم عمل كمين محكم لضبطه وهو يقوم بعملية تسليم المخدرات للمصدر السري للشرطة، حيث تم الاتفاق ما بين المصدر السري والمتهم هاتفياً، على تزويده بكميات متنوعة من المواد المخدرة، وذلك نظير مبلغ مالي، وتم الاتفاق على الالتقاء بمنطقة الراشدية وسط عجمان، قرب أحد المطاعم، ورافق رجال الأمن المصدر السري للموقع المتفق عليه، وتم مداهمة المتهم وضبطه متلبساً يقوم بتسليم المواد المخدرة للمصدر السري، بغرض الترويج، كما تم العثور على كميات من حبوب الترامادول وحقيبة بها مواد مخدرة أخرى، إضافة إلى كيس به الكريستال.