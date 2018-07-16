2198 مخالفة نقل ركاب غير قانونية في أبوظبي خلال 2018

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

بلغ عدد مخالفات نقل ركاب بطريقة غير مشروعة، في مركبات خاصة، وغير مرخصة في أبوظبي، ألفين و198 مخالفة خلال العام الجاري.

وأكد العميد إبراهيم سلطان الزعابي مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، التصدي لظاهرة نقل الركاب بطريقة غير مشروعة، وتعزيز الوعي المجتمعي في مكافحتها، من خلال عدم استخدام مثل هذه المركبات، التي تعمل بطريقة غير قانونية، ومنها لا تتوافر فيها شروط السلامة والوسائل الآمنة.

وأشار إلى أن السائق يعتبر مجهولاً، ما يجعل ملاحقته قانونياً أمراً صعباً في حال وقع أي حادث، محذراً سائقي المركبات الخاصة من ممارسة نشاط نقل الركاب بدون تصريح من الجهات المختصة.

وأوضح أن عقوبة استخدام المركبة لغير الغرض المخصص من أجلها حسب قانون السير والمرور الاتحادي، غرامة مالية تبلغ 3000 درهم، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.