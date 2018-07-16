7 سنوات سجناً وغرامة نصف مليون لعربي تطاول على الذات الإلهية

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بسجن المتهم (ط.ع) عربي الجنسية، يبلغ من العمر 41 عاماً، سبع سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم عن التهمة المسندة إليه وهي التطاول على الذات الإلهية، أثناء مشاجرة مع سيدة، وأمرت بمصادرة هاتفه النقال وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة وإلزامه بدفع الرسوم القضائية.

وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة أبلغت السلطات المختصة بأن المتهم قام بسبها عبر هاتفه، وذلك عن طريق إرسال رسالة صوتية إليها تحتوي ألفاظاً مسيئة كما سب الذات الإلهية، وعليه قامت السلطات المعنية بتفريغ التسجيل وتبين أن المتهم أرسل عبر رسالة صوتية عبارات سب للذات الإلهية للمجني عليها عبر هاتفها الخاص، وذلك لخلاف نشب بينهما.

وأكدت المحكمة أن الشريعة الإسلامية عنيت أشد العناية بحماية الأخلاق والآداب العامة، وذلك بغية إيجاد مجتمع مثالي بعيد عن دنس اللهو، ومحاربة ما من شأنه فساد الأخلاق، مما يعتبر من المعاصي.