300 مخالفة «تجاوز 200 كم/ الساعة» في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - نورا الأمير

كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة عن ضبط 300 مخالفة تجاوز أصحابها حدود 200 كم/‏ ساعة، على الطرق والشوارع المختلفة في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين سجلت أعلى سرعـة رصدتها الأجهزة، وكانت على شارع الشيخ خليفة في الاتجاه للفجيرة، لمركبة كانت تسير بسرعة 258 كم/‏ ساعة.

وأفاد الملازم أول سعود الشيبة من فرع التوعوية المرورية بإدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الإدارة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من حملات الضبط والتفتيش المروري ركزت خلالها على الطرق والمناطق الأكثر تأثراً بالظواهر المرورية السلبية، والتي تم تحديدها ورصدها من قبل دوريات الطرق أو ما يتم رصده من خلال أجهزة ضبط السرعة على الطرق والشوارع المختلفة، وبهدف ردع مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لبعض السائقين وخاصة من فئة الشباب.

وحذر من مثل هذه المخالفات التي تمثل خطراً جسيماً على أمن الطرق سواء لمرتكبيها أو للمركبات الأخرى التي تسير في هذه الطرقات، وهي تمثل القيادة بطيش وتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وتمس أمن الطرق.

خطر

وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات، تعتبر تعمداً من مرتكبيها بتعريض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وغالباً ما ينتج عنها وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية سلبية وخسائر مادية، قد تؤثر سلباً على حياة مرتكبيها، وتتسبب في كثير من الأحيان بإعاقات قد تلازمهم مدى الحياة.