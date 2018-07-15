شرطة أبوظبي تضبط 342 حدثاً يقودون مركبات بدون رخصة

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي نحو 342 من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لقيادة مركبات ذويهم على الطرق خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري على مستوى إمارة أبوظبي، وبينت الإحصاءات وقوع 17 حادثاً مرورياً تسبب فيها أحداث خلال الفترة المذكورة .

وذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها مع المضبوطين، وعددهم نحو256 حدثاً، تضمنت استدعاء أولياء أمورهم، وتوضيح مخاطر المخالفة التي ارتكبها أبناؤهم، وحثهم على مراقبتهم لحمايتهم، وأخذ تعهدات منهم ومن أولادهم بعدم تكرار المخالفة. وأضاف: اتخذت شرطة أبوظبي إجراءات مشددة بحق نحو 86 آخرين بعد ضبطهم يقودون مركبات بدون رخصة، على الرغم من أنهم كانوا قد قاموا بكتابة تعهدات سابقة بعدم تكرارهم المخالفة، وتحويلهم إلى نيابة الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .