مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمصنع حاويات بأم الثعوب

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

سيطرت فرق الدفاع المدني بأم القيوين وبإسناد من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة " مركز الحمرية " على الحريق الذي اندلع مساء أمس بمصنع للحاويات في المنطقة الصناعية الجديدة " أم الثعوب " دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وأكد المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة، والذي شارك في الاشراف على عمليات مكافحة الحريق ميدانياً، أن الحريق الذي يصنف بالمتوسط قد وقع في مصنع للحاويات وعدد من الكرفانات ، ولكن بهمة عناصر إدارة الدفاع المدني تم السيطرة عليه بدون إصابات أو خسائر بشرية، ومنع انتشار النيران وامتدادها للمصانع المجاورة، وتم العمل على تبريد المكان، وتسليمه الى الجهات المختصة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والتي بدورها قامت بعمليات التنسيق والمشاركة في الحادث.

وأشاد بن حمضه بالدور والكفاءة التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني على تلبية نداء الواجب في الوصول إلى موقع الحادث والسيطرة على الحريق بكل دقة وحترافية عالية، وثمّن جهود الفرق التابعة لمركز الحمرية بالمشاركة في الحادث .