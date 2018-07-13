«الرقابة الغذائية» يغلق مطعم انجبار شيتيناد الأصيل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم انجبار شيتيناد الأصيل والواقع في شارع الخالدية بمدينة أبوظبي - ويحمل الرخصة التجارية رقم 1177272CN- نظراً لعدم اتباع المحل المذكور للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وقال ثامر القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز إن هذا الإغلاق يأتي نتيجة تكرار المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في زيارات سابقة والتي لم يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب تلك المخالفات وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

مؤكداً أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه.

وأوضح القاسمي أن أسباب الإغلاق تمثلت في عدد من المخالفات وهي عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة (الأرضيات، السقف، أماكن المعدات) وعدم التزام مسؤول المنشأة بصيانة الإضاءة وفتحة الصرف الصحي ونظافتها، بالإضافة لعدم الالتزام بتوفير تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية المحضرة في الثلاجات وعدم تغطيتها، وكذلك لعدم الاهتمام بنظافة الثلاجات.

ودعا القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.