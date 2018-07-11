تنازل المدعي في قضية شركة "أبراج" والحكم الأحد المقبل

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حجزت محكمة الشارقة الجزائية الأولى قضية إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون "المتهم فيها " مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و(م. ر) العضو المنتدب في مجموعة «أبراج كابيتال»، للحكم يوم الأحد المقبل عقب تقديم محامي المدعي (ح. ج) وهو مساهم مؤسس في أبراج، مذكرة لرئيس الجلسة طالب فيها التنازل عن القضية.

وحضر محامي المدعي (ح. ج) وقدم، مذكرة القاضي في جلسة صباح اليوم طالب فيها التنازل عن القضية، وأجلت المحكمة القضية ليوم 15 يوليو الجاري للفصل فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أصدار مكتب النائب العام في الشارقة، أمراً باستدعاء المتهم الأول الموجود حالياً خارج الدولة، والمتهم الثاني، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح (ح. ج) وهو مساهم مؤسس في أبراج.

وقال محامي المتهمين إن المدعي بالحق قدم قرض بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار للمتهم الأول. وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.