مهندس يعتدي على طفلة بمركز تجاري

المصدر: دبي - أحمد يحيى

نظرت محكمة جنايات دبي قضية مهندس آسيوي أحالته النيابة للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفلة بالإكراه في أحد المراكز التجارية.

وفي التفاصيل أبانت أوراق الإحالة أن والد الطفلة ورده اتصال من ابنته المجني عليها تستنجد به وتطلب منه الحضور إليها بأحد المراكز التجارية التي كانت توجد فيه مع صديقاتها، وأنه عندما وصل أخبره أمن المركز أن المتهم اعتدى على ابنته بأن تحسس أماكن عفتها أثناء تجوالها، حيث كان يراقبها.

وأنها شعرت بخوف شديد جعلها وصديقاتها يلجأن للأمن الداخلي بالمركز التجاري، الذي أمسك بالمتهم بعد أن كان يحاول الهرب. وأوضح تقرير الأدلة الجنائية أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة تبين قيام المتهم بجريمته، بعد أن أقر بحدوثها أثناء تحقيقات النيابة.

حيازة مخدرة

من جهتها أحالت نيابة دبي العامة زائراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمته بجناية جلب وحيازة مواد مخدرة تزن 6 كيلوجرامات، وذلك بعد أن ضبطته إحدى المفتشات بالجمارك في مطار دبي.

وفي التفاصيل قالت الشاهدة إنها لاحظت وجود كثافة كبيرة في إحدى الحقائب التي تعود ملكيتها للمتهم، حيث استوقفته تمهيداً لتفتيشه، فيما اكتشفت أن الحقيبة تحوي 6 كيلوجرامات من نبات القنب المخدر.

من ناحية أخرى نظرت المحكمة ذاتها قضية زائر اتهمته النيابة العامة بحيازة وترويج وتعاطي مواد مخدرة، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، تفيد بحيازة المتهم مواد مخدرة، ويقوم بترويجها للمتعاطين من خلال وجوده بمقره إقامته بأحد الفنادق.