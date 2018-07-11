وفاة طفلة «حوض المزرعة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

توفيت أمس، الطفلة المواطنة «د. ر»، التي تبلغ من العمر 18 شهراً، في إمارة رأس الخيمة، بعد مرور أسبوع من إصابتها في حادث غرق داخل الأحواض المائية أثناء وجودها في إحدى المزارع بمنطقة خت جنوب الإمارة، قبل نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت مستشفى صقر أن الطفلة وصلت لقسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي، حيث كان في استقبالها الفريق الطبي والتمريضي لتقديم الإسعافات الطبية الأولية ومحاولة إنقاذها بإنعاش الوظائف الحيوية للجسم، إلا أن الحالة التشخيصية بعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية، أكدت إصابتها بسكتة دماغية، ليتم نقلها إلى قسم الرعاية الفائقة بالمستشفى لمحاولة إنقاذها من الموت، إلا أن نبض القلب توقف عن العمل، وتم إعلان وفاتها ليتم تشييع جثمانها من مسجد المقادحة بمقبرة الحيل.