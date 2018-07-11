سجن وغرامة لقائد مركبة برخصة غيره

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس المتهم ( ع، م ) عربي الجنسية يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاما، ثلاثة اشهر والغرامة 15 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.

وذلك عن ثلاث تهم أسندت إليه أولها استعمال محرر رسمي صحيح باسم شخص آخر وقدمها إلى شرطي المرور باعتبارها رخصته، والاتهام الثاني استعمل مركبة خاصة بدون إذن صاحبها والتهمة الثالثة قيادة مركبة على الطريق العام دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة صادرة من السلطات المختصة.

تفاصيل

وتشير أوراق القضية بأن الواقعة حدثت عندما تواجدت دورية الشرطة في منطقة الكرامة وسط عجمان شوهدت سيارة تحاول تغيير اتجاه السير عند ما شاهد قائد المركبة دورية الشرطة وعليه تم الاشتباه به من قبل أفراد الدورية ثم إيقافه وطلبوا منه تقديم ما يثبت هويته فقدم لهم رخصة قيادة لشخص آخر عربي الجنسية.

وتم التدقيق على بياناته والصورة في الرخصة تبين وجود اختلاف بالصورة والسائق وطلب منه الهوية الإماراتية أفاد بانه لا يحملها وتم ضبطه وإحضاره لمركز الشرطة للتأكد من بياناته اتضح بانه لا يملك رخصة قيادة.

واعترف المتهم بانه قام باستخدام المركبة بدون إذن صاحبها وبقيادة المركبة على الطريق العام بدون رخصة قيادة واستخدم رخصة باسم شخص آخر، وذكر الشاهد الاول احد العاملين في دورية الشرطة في تحقيقات النيابة العامة بانه يوم الواقعة كان على رأس عمله مع زميله وأثناء تواجدهما في منطقة الكرامة لاحظوا أن قائد إحدى المركبات كان مرتبكا عندما شاهد دورية الشرطة وغير اتجاه السير عندما لمح الدورية ثم ساروا خلفه وتم إيقافه.