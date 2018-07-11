3 أشهر حبساً لشاب زوّر عقد زواج

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس شاب من جنسية دولة أفريقية ثلاثة أشهر بعد ثبوت تزويره «عقد زواج»، حيث عمد عن قصد إلى تغيير بعض المعلومات الواردة في العقد، عبارة عن اسم الزوج والزوجة وتاريخ الميلاد، وأحدث بهما تعديلاً، وقام باستعمال المحرر على الرغم من علمه بعملية التزوير، وقدمه لإدارة الجنسية وشؤون الأجانب في الشارقة.

وقال: إنه متزوج وإن عقد النكاح أرسل له من بلده ولم يقم بتزويره، وعندما توجه إلى إدارة الجنسية وشؤون الأجانب في الشارقة تم إخباره بأنه مزور، والمحكمة منحته أجلاً لتقديم عقد صحيح بالتاريخ والاسم نفسهما، ومصادق عليه من الجهات المختصة، ليكون دليلاً على براءته بأن المعلومات الواردة لديه في العقد صحيحة.