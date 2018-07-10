اتهام فنانة مصرية بالاعتداء على أسرة أميركية في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تحقق الجهات المختصة في دبي في واقعة اتهام فنانة مصرية شهيرة بالاعتداء على أسرة أميركية تشمل أب من أصل مصري وزوجته وابنته 11 عاماً داخل فندق أتلانتيس في دبي أواخر الشهر الماضي، كما تقدمت الفنانة ببلاغ ضد الأسرة بالاعتداء عليها.

وبحسب تقارير الشرطة فإن بلاغاً ورد عن الواقعة يوم 29 يونيو الماضي، وأرسلت على إثره الشرطة دورية إلى الفندق، وانتقل جميع أطراف القضية إلى مركز الشرطة المختص حيث أدلوا بأقوالهم، وفي ظل إصرار كل منهم على موقفه وجه لطرفي الواقعة تهمة الاعتداء المتبادل وإجراء اللازم، فيما حاولت الفنانة الصلح مع الطرف الثاني إلا أنه رفض وطلب استكمال إجراءات القضية.

وبحسب مصادر، فإن السائح الأميركي لجأ إلى قنصلية بلاده في دبي التي أحالته إلى المستشار القانوني حسن الحايس بمكتب للمحاماة في دبي، وتوجه بناء على توصية الأخير إلى مستشفى راشد حيث خضعا لفحص طبي، وحصلا تقارير تفيد تعرضه وزوجته وابنته لإصابات مختلفة شملت خدوش وكدمات وعضات.

وشرح الأب في إفادته أنه تفاجأ بامرأة لا يعرفها تصرخ في وجه ابنته 11 عاماً وتشتمها باللغة العربية لكن الفتاة لم ترد لأنها وشقيقها الأًصغر لا يجيدان العربية، الا انها استمرت في الصراخ بطريقة اخافت الأطفال.

وأضاف السائح 47 عاماً "اتجهت سريعاً إلى تلك المرأة، وأخبرتها أن ابنتي لا تفهمها ولا مبرر للصراخ بهذه الطريقة، فتطاولت علينا بالإنجليزية، وادعت أن ابنتي قامت بتصويرها أثناء جلوسها على المسبح بزي السباحة"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف هوية المرأة التي تبين فيما بعد انها فنانة مصرية، وأخبرها بذلك، مؤكداً أن ابنته كانت تصور شقيقها، 5 سنوات، في ملعب المطعم الذي شهد الواقعة، ولا تعرفها حتى تصورها، فردت الفنانة مفصحة عن هويتها ثم هجمت على زوجته وعضتها، وهاجمت ابنتها وخدشتها وعضتها وأخذت منها هاتفها وكسرته، بينما هجمت امرأة أخرى كانت بصحبتها تَبَيّن لاحقاً أنها شقيقتها وعضته في كتفه، وحاولت إدارة الفندق التدخل وتم تحويلهم الى مركز الشرطة المختص.