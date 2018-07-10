«جنايات رأس الخيمة» تحوّل قاتل صديقه إلى طبيب نفسي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت صباح أمس، بتحويل المتهم في قضية قتل صديقه باستخدام أداة حديدية إلى الطبيب النفسي، وتحديد مدة شهر للاطلاع على تقرير الطبيب، كاستجابة لطلب محامي المتهم.

وكان سالم الكيت محامي المتهم، طالب خلال جلسة الأسبوع الماضي بعرض المتهم على الطبيب النفسي، للتأكد من سلامة قواه العقلية، خاصة وأن المتهم لا يجيد اللغة العربية، وأن ظروف الواقعة تؤكد أن المتهم لم يكن في كامل قواه العقلية، حيث يميل سلوكه إلى العصبية.

وتشير أوراق القضية التي تعود إلى وقت سابق من شهر مارس الماضي، إلى وصول رجال الشرطة المختصة إلى موقع الحادث بعد تلقي غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة بلاغاً يفيد بوفاة شاب من الجنسية العربية داخل إحدى المزارع في رأس الخيمة، حيث وجدوا جثة المجني عليه والمتهم في حالة إغماء بجانب الجثة.

و كشف رجال الشرطة خيوط القضية بعد الاشتباه في وجود جريمة قتل وليست انتحار المجني عليه، بعدما اعترف المتهم خلال سير التحقيقات بقيامه بضرب صديقه وهو نائم على رأسه باستخدام «شيول» يدوي داخل المزرعة التي يعملان بها، ما أدى لوفاة المجني عليه على الفور، والقيام بوضع كمية من شراب سم الفئران في فم المجني عليه وتناول الكمية الباقية لمحاولته تضليل العدالة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أمام الشرطة المختصة والنيابة العامة بضرب صديقه بدافع تأديبه فقط.