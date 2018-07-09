«جنايات الشارقة» تنظر قضية سطو على بنك

المصدر: Ⅶالشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية تعرض بنك «ح - ب» في منطقة المجاز 2 لحادث سطو مسلح من قبل 5 أشخاص، تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي بعد أن قاموا بتهديد موظفي البنك وعدد من العملاء الذين تواجدوا بالبنك لحظة الهجوم، وذلك صباح 25 يونيو الماضي.

وكانت شرطة الشارقة تلقت بلاغاً، يفيد باقتحام البنك من قبل لصوص مُقنعين ثلاثة من جنسية عربية واثنين من جنسية افريقية ، أثناء الدوام الرسمي لموظفي البنك، وتوجهت دوريات الشرطة وفرق التحقيق إلى موقع الحادث، وتمكنت من تطويق المكان خلال دقائق قليلة، حيث كشفت تحقيقاتها أن الجناة تمكنوا من تنفيذ خطتهم خلال دقائق معدودة من الزمن ومغادرة البنك في الحال، وأنه من واقع المعلومات التي أدلى بها موظفو البنك والأشخاص الآخرون إلى جانب بعض شهود العيان والكاميرات ، تمكنت الجهات الأمنية من التوصل إلى بعض الخيوط المهمة التي حددت جنسيات الجناة.

وواجهت الهيئة القضية ثلاثة من المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم بان قاموا بتاريخ سابق في 25 يوليو الماضي بالتعاون مع آخرين بالسطو على مبالغ مالية مملوكة للبنك وكان ذلك بالتهديد واستعمال السلاح، لكنهم أنكروا جميع التهم الموجهة لهم، وواجهت المتهم الثالث "ي. ز" بالتنكر أثناء عملية السطو "بنقاب " امرأة " فأنكر ذلك أيضاً، وأجلت المحكمة القضية لـ22 الجاري للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.