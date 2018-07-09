دهس 9 أشخاص خلال إسعافهم مصابين بحادث مروري في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع حادث مروري في منطقة مساكن على طريق العين دبي، نتج عنه تعرض 9 أشخاص لإصابات بسيطة بسبب تدهور مركبة يقودها السائق بسرعة زائدة، اصطدمت بأخرى كانت متوقفة، ما أدى إلى انحراف الأولى إلى المسار الثاني من الطريق، وقيادتها بعكس السير على نحو تسبب في دهس 9 أشخاص كانوا يحاولون إسعاف مصابين في السيارة المتوقفة. ودعت شرطة أبوظبي إلى عدم تجمهر الأشخاص والوقوف العشوائي للمركبات في مواقع الحوادث، لتجنب عرقلة وصول سيارات الإسعاف، والإنقاذ والمرور، حفاظاً على سلامة الجميع.

وحذّر العقيد أحمد الزيودي، مدير إدارة المرور في العين، من مخاطر التجمهر حول الحوادث المرورية نظرا لما تسببه من اختناقات مرورية وعرقلة وصول دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ، معتبراً إياه سلوكاً غير حضاري.