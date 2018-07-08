شرطة جبل علي تضبط 150 مطلوباً و59 مركبة مخالفة

المصدر: ■دبي - شيرين فاروق

أكد العميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي في دبي أن هناك انخفاضاً في مستوى الجريمة في مناطق الاختصاص بشكل ملحوظ رغم الزيادة السكانية التي تشهدها المنطقة باستمرار، مرجعاً السبب إلى تطبيق المركز لعدد من البرامج الأمنية والمرورية التي ساهمت في خفض نسبة الجريمة، موضحاً أن الفرق تمكنت العام الماضي من ضبط 150 مطلوباً، و59 مركبة مطلوبة لعدة جهات، وضبط 70 قضية متنوعة، و17 مخالفاً لقانون الإقامة من موزعي كروت «المسّاج» على المارة والمركبات، وأن المركز قام بإجراء تسويات في 1278 بلاغ شيك بقيمة إجمالية 183 مليوناً و445 ألفاً و612 درهماً.

8426 بلاغاً

وقال العميد السويدي في تصريحات صحفية إن إجمالي البلاغات الواردة للمركز خلال العام الماضي بلغت 8426 بلاغاً جنائياً، شكلت بلاغات الشيكات منها أكثر من 87.4% بواقع 7365 بلاغ شيكات، و160 بلاغاً عن جرائم جنائية مقلقة تم التعامل معها من قبل الفرق المعنية بالمركز والتوصل لمرتكبيها وحل الغموض الذي كان يكتنف بعضها، إضافة إلى 1061 بلاغاً جنائياً متفرقة، إلى جانب تلقي المركز 226 بلاغاً مرورياً خلال العام 2017.

وأشار العميد السويدي أن برنامج «دير بالك» ساهم في خفض الجرائم المقلقة، مشيراً إلى أنه برنامج وقائي يخدم بشكل رئيسي هدف القوة الاستراتيجي وهو الوقاية والحد من الجريمة، ويخدم هدف المركز في خفض الجرائم المقلقة بنسبة 5%، وتم وضع خطة عمل للبرنامج انقسمت لشقين، الشق الأول البحث والتحري، حيث تم تشكيل فريق يتكون من أفراد ذوي خبرة في مجال مكافحة المشروبات الكحولية ولديهم حس أمنى عالٍ، ولديهم سجل ضبطيات متميز تتمثل مهام عملهم في متابعة البلاغات المجهولة والظواهر السلبية ورفع نسبة الاشتباه وضبط المطلوبين والمخالفين والتركيز على ظاهرة الخمور والظواهر السلبية الأخرى، أما الشق الثاني توعوي عبر النزول الميداني لفريق عمل البرنامج إلى المستودعات أو الشركات الكبيرة، وبيان الإجراءات الوقائية المتوفرة بالمستودع أو الشركة مثل (أجهزة المراقبة والإنذار حراس الأمن وسلامة الشبك أو السور المحيط والإنارة وغيرها وذكر جميع تلك التفاصيل في الاستمارة المخصصة وبعد الانتهاء يتم تفريغ جميع تلك البيانات في قاعدة بيانات تم تخصيصها لهذا الغرض وتحتوي الاستمارة على أدق التفاصيل التي تمكن فريق العمل من التواصل مع الجهات المعنية بكل سهولة؛ وذلك لاحتوائها على بيانات الشركة ونشاطها وموقعها واسم ورقم هاتف حارس الأمن ومدير الشركة وأرقام التواصل بالإضافة إلى نوعية الثغرات التي تم رصدها.

توعية

كما يقوم أفراد الفريق بتوعية الشركاء أثناء رصد تلك الثغرات، وأفاد أنه تم إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على أسماء العديد من الشركات الكبرى والتي قام الفريق بزيارتها وتم فتح قنوات تواصل مع الشركاء الخارجين من خلال تبادل أرقام التواصل وعناوين الاتصال بكافة أنواعها، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع بعض ممثلي الشركات التي تم رصد ثغرات أمنية فيها وذلك لبيان الإجراءات التي قاموا بها من بعد الزيارة الميدانية، كما تم توجيه مخاطبات رسمية للشركات الغير ملتزمة.

وأكد السويدي أن فرق العمل حققت العديد من الإنجازات وساهم في ضبط أعداد كبيرة من المطلوبين والمخالفين والمركبات المطلوبة وإفساد العديد من عمليات تهريب الخمور إلى المناطق الصناعية، نالت على إثرها الفرق العديد من الحوافز والشكر والثناء.

يذكر أن مراكز اختصاص مركز شرطة جبل علي تبدأ من تقاطع الجسر السادس على شارع الشيخ زايد شمالاً لغاية منطقة سيح شعيب جنوباً، ومن الجسر الخامس على شارع دبي العين شرقاً حتى الساحل البحري غرباً، وتم تقسيمها إلى 11 منطقة اختصاص.

90 %

أشار العميد السويدي أن منطقة جبل علي تتضمن عدة تحديات أمنية ومرورية وفق طبيعة المنطقة التي يشكل القطاع الصناعي والتجاري 90% من مناطق اختصاص المركز تضم العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل مجمع دبي للاستثمار، وميناء جبل علي، ومجمع دبي الصناعي إلى جانب الشركات، والمستودعات والمصانع وسكنات العمال التي تشكل تحدياً آخر لوجود بعض الظواهر السلبية والإجرامية التي ترتكب من قبل بعض الفئات رغم محدوديتها، إضافة إلى أن الموقع الجغرافي لمناطق الاختصاص تتخلله العديد من الطرق الخارجية السريعة التي تقع فيها حوادث مرورية بليغة تسفر عن وفيات في بعض الأحيان.