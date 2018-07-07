252 حادثاً مرورياً بسيطاً في دبي خلفتها الأمطـار والريـاح المغـبرة

المصدر: متابعة- شيرين فاروق وأحمد سعيد ونورا الأمير

هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، صاحبتها رياح شديدة محملة بالأتربة أدت إلى تدني الرؤية الأفقية، حيث شهدت شوارع دبي نحو 252 حادثاً مرورياً بسيطاً بسبب تجمعات مياه الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي حتى اليوم، مشيراً إلى أنها نتيجة تعرض الدولة إلى منخفض جوي حراري على سطح الأرض، مصحوب بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكون حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بسقوط أمطار.

وأشار المركز إلى أن عدداً من مناطق الدولة الشمالية والغربية شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسجلت أعلى كمية أمطار على الدولة، أمس، 2.4 في منطقة جبل حفيت.

وتوقع المركز أن يكون البحر اليوم متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، محذراً من ارتياده، كما حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مشيراً إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

بلاغات

وأكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عدم ورود أي بلاغات عن حوادث بليغة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية حتى الساعة الثامنة من مساء أمس، لافتاً إلى استنفار كل الدوريات المرورية ورقباء السير والضباط ميدانياً لمنع وقوع حوادث بسبب الغبار الذي يضرب الأجواء.

فيما تلقت إدارة غرفة القيادة والسيطرة نحو 252 حادثاً مرورياً بسيطاً ومتفرقاً في شوارع الإمارة في غضون 3 ساعات فقط، إضافة لنحو 58 بلاغاً عن سقوط أشجار وتطاير أقماع وتجمعات مياه من أواسط الطرق نتيجة الرياح الشديدة المصحوبة بالأمطار.

وقال إنه وردت عدة بلاغات عن اقتلاع وسقوط أشجار على شارع الخوانيج، وتم إبلاغ الجهات المختصة التي اتخذت حيالها الإجراءات المطلوبة، كما تم إخراج بعض المركبات المعطلة من عدد من شوارع الإمارة والتعامل مع زحام بالقرب من جسر العمال باتجاه الشارقة لاحتمالية تجمع بعض المياه.

مشيراً إلى ورود بلاغ عن صدم مركبة لحاجز إسمنتي من دون وقوع أي إصابات، كما تم تمشيط شارع الإمارات من قبل الدوريات المرورية والجهات المختصة وإخراج القطع الحديدية والأقماع التي وقعت نتيجة الرياح الشديدة المحملة بالغبار.

تحذير

وحذر المزروعي السائقين في تلك الأجواء الماطرة والمغبرة من السير بسرعات كبيرة قد تؤدي إلى حوادث مميتة، مطالباً السائقين بتوخي الحيطة والحذر، وضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات واستخدام إنارة المركبات، تجنباً لوقوع أي حوادث مرورية.

وأشار إلى أن هناك تواجداً مرورياً على كل شوارع الإمارة لتنبيه السائقين بالقيادة الآمنة، وتسيير حركة السير في حال وجود أي تكدسات مرورية على بعض الشوارع.

تواصل

ومن جانبه قال العقيد تركي بن فارس، مدير غرفة القيادة والسيطرة، إنه تم التواصل مع الجهات المعنية في بلدية دبي، حيث تم التعامل مع تلك البلاغات سريعاً، منعاً من وقوع حوادث أخرى، كما تم توزيع الدوريات على التقاطعات، مؤكداً أن جميع الجهات في حالة استنفار لمواجهة تلك الأجواء، وتحسباً للانتقال الفوري للبلاغات الواردة.

مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم توجد أي حوادث بليغة، ولكن في أغلبها حوادث صدم أو أعطال لمركبات، أو تجمعات مياه على بعض الطرق، وتعاملت معها فرق البلدية سريعاً.

وأضاف أن هناك، أيضاً، من بين البلاغات الواردة بلاغ انهيار جدار لمبنى لم يسفر عن أي إصابات، وكذلك سقوط 6 مظلات لكراجات سيارات دون إصابات، لافتاً إلى أن الإصابة الوحيدة كانت لامرأة نتيجة سقوط شجرة عليها داخل منزلها، ونقلت للمستشفى وحالتها بسيطة، ومعظم تلك البلاغات كانت بين الثالثة والرابعة من مساء أمس، حيث هدأت الأجواء بعدها وأصبحت الأمور طبيعية.

تدني الرؤية

وفي الشارقة سقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة صاحبتها رياح وأتربة، ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الداخلية والخارجية لتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تساقط الأمطار وتصاعد الأتربة والغبار.

وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور التي وثقها قاطنون، وتظهر مناطق سقوط الأمطار مع تدني الرؤية بسبب الغبار.