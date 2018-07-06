شرطة دبي تسجل 252 حادثا مروريا بسيطا اليوم لسوء الأحوال الجويّة

المصدر: دبي : شيرين فاروق

قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة غرفة القيادة والسيطرة، إن الغرفة تلقت في غضون 3 ساعات فقط نحو 252 بلاغا لحوادث مرورية متفرقة في شوارع الإمارة، بالاضافة لنحو 58 بلاغاً عن سقوط أشجار وتطاير أقماع وتجمعات مياه من أواسط الطرق نتيجة الرياح الشديدة المصحوبة بالإمطار.

ولفت بن فارس إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية في بلدية دبي، حيث تم التعامل مع تلك البلاغات سريعا منعا لوقوع اية حوادث اخرى، كما تم توزيع الدوريات على التقاطعات، مؤكدا ان جميع الجهات في حالة استنفار لمواجهة تلك الأجواء وتحسبا للتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، مشيراً الى انه حتى اللحظة لم تحدث أية حوادث بليغة، ولكن في أغلبها حوادث تصادم خفيف أو أعطال لمركبات، او تجمعات مياه على بعض الطرق، وتعاملت معها فرق البلدية سريعا.

وأضاف ابن فارس ان هناك أيضا من بين البلاغات الواردة بلاغ انهيار جدار لمبنى لم يسفر عن أية إصابةـ وكذلك سقوط 6 مظلات لكراجات سيارات من دون اصابات، لافتا إلى أن الإصابة الوحيدة كانت لامرأة نتيجة سقوط شجرة عليها داخل منزلها، ونقلت للمستشفى وإصابتها بسيطة،

مشيرا إلى ان تلك البلاغات كانت بين الرابعة والثالثة من مساء اليوم، حيث هدأت الأجواء بعدها وأصبحت الأمور طبيعية.