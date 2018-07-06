سقوط أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية في دبي

المصدر: دبي : شيرين فاروق

أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي عدم ورود أية بلاغات عن حوادث بليغة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم ، لافتا إلى انه تم استنفار كافة الدوريات المرورية ورقباء السير والضباط ميدانيا لمنع وقوع اية حوادث بسبب الغبار الذي يضرب الأجواء .

وقال العميد المزروعي انه وردت أيضا عدة بلاغات عن اقتلاع وسقوط أشجار على شارع الخوانيج وتم ابلاغ الجهات المختصة التي اتخذت حيالها الإجراءات المطلوبة ،كما تم اخراج بعض المركبات المعطلة من عدد من شوارع الإمارة والتعامل مع زحام بالقرب منحسر العمال باتجاه الشارقة لاحتمالية تجمع بعض المياه .

واشار المزروعي إلى انه ورد بلاغ عن صدم مركبة لحاجز إسمنتي دون وقوع أية اصابات ، كما تم تمشيط شارع الامارات من قبل الدوريات المرورية والجهات المختصة واخراج القطع الحديدية والإقماع التي وقعت نتيجة الرياح الشديدة المحملة بالغبار.

وحذر المزروعي السائقين في تلك الأجواء الماطرة والمغيرة من السير بسرعات كبيرة قد تؤدي الى حوادث مميتة ، وطالب السائقين بتوخي الحيطة والذر وضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات واستخدام انارة المركبات وذلك تجنبا لوقوع أية حوادث مرورية .

وأشار المزروعي الى ان هناك تواجداً مرورياً على كافة شوارع الإمارة حاليا لتنبيه السائقين للقيادة الامنة تسيير حركة السير في حال وجود اية تكدسات مرورية على بعض الشوارع

وأعرب عن أمنياته بالسلامة للجميع مع قيادة آمنة على الطرق.