مدني الفجيرة يسيطر على اشتعال أسطوانة غاز في سكن

المصدر: الفجيرة- البيان

أدى اشتعال أسطوانة غاز في إحدى الشقق السكنية وسط مدينة الفجيرة إلى إحداث أضرار مادية داخل المطبخ وتضرر الشقة من الدخان، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات بشرية.

وأشار مصدر مسؤول في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العلميات يفيد بوقوع حادث حريق في شقة سكنية وسط مدينة الفجيرة، وعلى ضوء البلاغ هرعت فرق الدفاع المدني الى التدخل السريع إلى موقع الحادث، وفور وصول الفرقة قامت بإخلاء البناية من السكان، والذين بلغ عددهم 70 شخصا، والسيطرة على الحريق، حيث حال تدخل فرق الدفاع المدني دون انتشار الحريق الى بقية الشقة والشقق المجاورة.

وناشد المصدر المسؤول أصحاب المنازل والشقق السكنية، العناية بأسطوانة الغاز بوضعها داخل خزانة محكمة الإغلاق بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة أو المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق، بالإضافة إلى التأكد من إحكام إغلاق صمام اسطوانة الغاز بعد الانتهاء من الطبخ.