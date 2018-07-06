آسيوي يشتري جواز سفر صديقه بـ 700 درهم ليغادر الدولة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

اشترى آسيوي عاطل عن العمل، مقيم بشكل غير شرعي، جواز سفر صديق له، بما يحتويه من إقامة مثبتة عليه، مقابل 700 درهم، ليتمكن من مغادرة الدولة، لعدم حيازته لجوازه الأصلي.

فيما تمكن موظف الجوازات بمطار دبي، من اكتشاف ذلك عند مقارنته لصورة الجواز مع المتهم. ووجهت نيابة دبي، جناية استعمال محرر رسمي عائد للغير للمتهم الآسيوي، وأحالته للمحاكمة.

حيث أقر المتهم بالتحقيقات، أنه بتاريخ 29 أبريل الماضي، حاول مغادرة الدولة إلى موطنه، عبر مطار دبي الدولي، وتوجه لموظف الجوازات الذي اكتشف أمره عند مقارنة الصورة الموجودة بالجواز. وقال المتهم إنه تحصل على الجواز من صاحب الجواز نفسه، بعد أن أخبره رغبته بمغادرة الدولة، وأنه لا يملك جواز سفر، فوافق على مساعدته، وسلمه الجواز مقابل 700 درهم.