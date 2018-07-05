إخماد حريق شب في منزل بمنطقة الحميدية في عجمان

المصدر: عجمان ــ البيان

تمكن رجال الدفاع المدني عجمان من إخماد حريق شب في منزل بمنطقة الحميدية ظهر اليوم، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال رئيس قسم المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، المقدم مصطفى سلطان آل علي، إن منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان تلقت بلاغاً ظهر اليوم يفيد بوجود حريق في أحد المنازل في منطقة الحميدية.

وأوضح أن الحريق اندلع في غرفة نوم وتسبب في احتراقها بالكامل، كما تضررت بقية غرف المنزل من الدخان، دون تعرض أحد أفراد المنزل لأي أضرار صحية.

واكد أنه تمت السيطرة على النيران، ومنعها من الوصول إلى بقية أنحاء المنزل، وتم تبريد مكان الحريق لتفادي اشتعال النيران مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تم تسليم موقع الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات.

وطالب المقدم مصطفى سلطان آل علي، أصحاب المنزل بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة الوقائية في المنزل ومنها التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والفحص الدوري لها وتوفير طفايات الحريق، وعدم تحميل الأجهزة الكهربائية فوق طاقتها وخاصة في فصل الصيف، وتركيب جهاز كواشف الدخان، ذلك تجنباً لوقوع الحرائق والحفاظ على سلامة أفراد المنازل.