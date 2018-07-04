الحبس والغرامة لأوروبي هدد أسرة بـ«صور خاصة»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس (س، ب ) أوروبي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاماً بحبسه 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم .

وذلك لتهديده رب أسرة وانتهاك خصوصية العائلة بالتقاط صور لهم دون علمهم وإرسالها عبر هاتفه النقال عن طريق برنامج (الواتس أب) إلى رب الأسرة بقصد التهديد وذلك لإرغامه للتنازل له عن قضية رفعها ضده وإدخاله شريكا في مشروع تجاري.

وتعود وقائع القضية إلى أقوال الشاكي أن المتهم يقوم بتهديده وإرسال صور لزوجته ولمنزله وللموقف الخاص بمركبته على هاتفه النقال، وذكر بان المتهم كانت تربطه به علاقة عمل، حيث انه كان يعمل معه بمهنة مدير في احد المطاعم بإحدى الإمارات وحدثت بينهما خلافات بشأن انه استولى على أموال خاصة بالمطعم فقام برفع قضية ضده، وبعدها اصبح يهدده عبر الهاتف وطلب منه أن يدخله معه شريكا في المطعم إلا انه رفض.

وقال له إنه سوف يهدده وأنه يراقبه وأرسل له صوراً لمنزله وانه يمتلك معلومات خاصة بعائلته، كما قام بتصوير مركبة الشاكي وأرسل له الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدخل الخوف والرعب في نفسه بأن يقوم بإيذاء عائلته.