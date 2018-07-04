«أمن المطارات» بدبي يضبط 1849 قطعة عاج مهربة

المصدر: دبي - البيان

ضبطت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي 1849 قطعة من العاج مختلفة الأشكال والأحجام، كانت مهربة في إحدى الشحنات العابرة (ترانزيت) من أفريقيا عبر مطار دبي الدولي ومتجهة إلى إحدى الدول الآسيوية التي تنشط فيها هذه التجارة.

وأوضح العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، أن العاج المهرب كان مصبوغاً بمادة سوداء كوسيلة إخفاء وتمويه، مخفية في عدد من الطرود التي وضعت عليها ملصقات على أنها أحذية مستوردة، مؤكداً أن هذه الحيل لم تنطل على أفراد شرطة دبي المتمرسين بعملهم، وكانوا لها بالمرصاد.

وأكد ابن لاحج أن هذه المواد التي تم مصادرتها، غير مسموح الاتجار بها، ومدرجة في الملحق الأول لاتفاقية (السايتس) المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية سايتس 1990، وهي بذلك ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وتعمل السلطة الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي على تطبيق القانون ومنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات العاج غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم.

وأوضح أن مواد القانون تفرض عقوبات صارمة على من يخالفها، قد تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة المواد الممنوعة في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية (السايتس).

وأكد العميد علي عتيق بن لاحج أن شرطة دبي لن تسمح بأن يتم استغلال دبي عبر مطاراتها لعبور هذه التجارة غير المشروعة.

وأضاف ابن لاحج أن الإدارة العامة لأمن المطارات ستقوم بتسليم تلك المصادرات إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنه 2002، الذي يكفل تسليم المصادرات للسلطة الإدارية.