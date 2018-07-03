أفريقي يشحن كيلوغرام هيروين داخل كرتونة مسحوق غسيل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أحالت نيابة دبي العامة، زائراً من دولة أفريقية إلى محكمة الجنايات، موجهة إليه تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التصدير، يصل وزنها 990 غرام هيروين، بعد أن وضعها داخل طرد بريدي لكرتونة مسحوق غسيل، تمهيداً لإرسالها إلى بلده.

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وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يحوز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بقصد التعاطي والترويج، ومن ثم انتقل أفراد الكمين الشرطي إلى محل إقامة المتهم بأحد الفنادق، لإلقاء القبض عليه، وبعد تفتشيه، لم يتم العثور على أي مواد مخدرة لديه، وبسؤاله عما إذا كان يحوزها من عدمه، اعترف طواعية بجرمه.

وطلب رجال الشرطة من المتهم إعطاءهم الفاتورة الخاصة بمعلومات الطرد البريدي، ومن ثم انتقلوا إلى مقر شركة الشحن، وطلبوا إحضار البضاعة، التي وجدوا بداخلها المضبوطات، فيما استمرت التحريات، ليتم التوصل إلى المتهم الثاني المرسل إليه الطرد.