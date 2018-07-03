«قضاء أبوظبي» تنظر 7 شكاوى ضد محامين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها الأخير في يونيو الماضي، 7 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.. كما اطلعت على الطلبات الجديدة للقيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة، ووافقت على قبول قيد 18 مندوباً.

كما قررت قبول قيد 13 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، فيما وافقت على تجديد قيد خمسة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، المستشار سعد عبدالباري، محكمة استئناف أبوظبي.