السيطرة على حريق سيارة بمنطقة الجرف بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

سيطرت فرقة الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان على حادث حريق أدى إلى احتراق مقدمة سيارة في أحد مواقف البنايات السكنية في منطقة الجرف2 وتضرر بسيط لسيارة كانت بجانبها، دون وقوع إصابات بشرية في الحادث.

وأوضح الرائد مروان يوسف الشامسي ضابط مركز الإدارة أن منصة الدفاع المدني بإدارة العمليات المركزية بشرطة عجمان تلقت البلاغ في تمام الساعة 2:36 ظهر اليوم عن حادث حريق سيارة بمواقف إحدى البنايات السكنية بمنطقة الجرف 2، وعليه تحركت فرقة من مركز الدفاع المدني بالإدارة وباشرت مهامها في إطفاء الحريق، وتم تصنيف الحادث ضمن قائمة "الحوادث البسيطة" وتحويله للجهات المختصة للتحقيق ومعرفة ملابساته.

وطالب الشامسي بضرورة اتباع إرشادات السلامة لتجنب احتراق السيارات والالتزام باشتراطات الوقاية من حرائق المركبات، ومنها إجراء الفحص الدوري والصيانة المناسبة، وتركيب مطفأة الحريق.