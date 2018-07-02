زائران يجلبان 124 كبسولة هيروين و1380 قرص ترامادول

المصدر: Ⅶدبي ــ أحمد يحيى

نظرت محكمة جنايات دبي قضية متهم فيه آسيوي زائر، بجلب 124 كبسولة تحتوي على الهيروين ومادة ميثامفيتامين المخدرة، حيث اعترف المتهم بحيازتها، والتي تم ضبطها من جهة موظفي جمارك مطار دبي الدولي أثناء الاشتباه في المتهم وتفتيش حقائبه. من جهة أخرى نظرت الهيئة القضائية ذاتها زائراً أفريقياً تم ضبطه في مطار دبي وبحوزته 1380 قرصاً من الترامادول.

وأحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمته بتسهيل وتزويد متهم آخر محال لمحكمة الجنح والمخالفات بمؤثرات عقلية من مادة الكريستال.

كما أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً عاطلاً عن العمل إلى محكمة الجنايات، بعد أن اتهمته بإتلاف سيارة شرطة والمقاومة والاعتداء على رجل شرطة أثناء التحقق من شخصيته، وفي التفاصيل استوقفت إحدى الدوريات الشرطية المتهم وهو بجانب سيارته القديمة في منطقة الكرامة، وبعد الكشف عنه تبين أنه مطلوب لعدد من الجهات، حيث باغتهم المتهم بالهروب.